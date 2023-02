Superjet della NLG, via alle corse tra Castellammare, Sorrento e Capri

Prime avvisaglie di ripresa della stagione turistica, venerdì 10 febbraio inizia a salpare dal porto di Castellamare di Stabia il Superjet, l’aliscafo della Navigazione Libera del Golfo che inaugura le sue corse con la prima partenza da quello che fu il grande porto romano di Stabia alle 7.50.

La corsa comprende una tappa a Sorrento e l’arrivo a Capri alle 8.45, una linea frequentata abitualmente da lavoratori pendolari che lavorano sull’isola azzurra ma anche da tanti turisti che soggiornano negli hotel e pensioni della città della acque. Nella linea dell'NLG di quest’anno è prevista anche una partenza da Capri alle 15,28 per Sorrento per rientrare a Capri alle 17.05 e ripartire poi con l’ultima corsa da Capri per Sorrento alle 17.45.

L’obiettivo è quello di consentire un collegamento costante via mare anche tra l’isola azzurra, Sorrento e terminale Stabia per consentire anche per chi soggiorna a Capri di poter apprezzare le bellezze della vicina penisola sorrentina e quelle stabiesi, in aggiunta a lavoratori e pendolari di poter raggiungere più facilmente e con maggior frequenza il luogo di residenza.