Torre del Greco, raduno spontaneo dei marittimi dopo la riduzione dell'indennità di malattia

Riduzione dell'indennità di malattia e condizioni disagiate a bordo: sono le due principali problematiche che hanno portato oggi una ottantina di marittimi a radunarsi nella centrale piazza Santa Croce e proseguire in questo modo il dialogo avviato nei giorni scorsi, quando in tanti si erano dati appuntamento nei locali della parrocchia di Portosalvo, annunciando la volontà di prevedere una serie di manifestazioni, in particolare in merito alla decisione del governo che dal primo gennaio ha ridotto dal 75% al 60% il contributo rispetto all'indennità percepita a bordo in caso di malattia.

I lavoratori del mare, che non si riconoscono in alcuna sigla né sindacale né associativa, hanno poi chiesto di incontrare i rappresentanti istituzionali del Comune per concertare eventuali iniziative.

Presenti in piazza per ragioni di ordine pubblico anche agenti di polizia e carabinieri, ma il pur evidente malcontento mai ha rischiato di degenerare.