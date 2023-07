Trovate morte ad Anacapri sul sentiero del Solaro ventidue caprette

Raccapricciante scoperta fatta ad Anacapri da alcuni turisti che scendevano a piedi dal Monte Solaro. Sul sentiero di Cetrella che porta a valle dal monte più alto di Capri giacevano quasi allineate ben 22 cadaveri di caprette. Una scoperta assurda ed inspiegabile anche perché le capre sono un simbolo dell’isola e addirittura hanno dato il nome, da oltre un millennio, a questo luogo di roccia dolomitica che poggia al centro del golfo di Napoli.

Ma già da qualche tempo che la persistenza lungo i pendii e le pareti rocciose delle capre è diventato argomento di dibattito, poiché la loro presenza provocherebbe, durante i percorsi accidentati, cadute di massi o piccole frane pericolose per l’incolumità di chi si trova a valle.

Da qui l’idea di trasportarle in un altro luogo per essere ospitate in un ambiente più attrezzato e idoneo alla loro permanenza e sopravvivenza.

Ma oggi la macabra scoperta ha fatto scattare immediato l’intervento della Polizia Municipale in collaborazione dell’ASL Na 1 per capire cosa fosse avvenuto a quell’animale che pur simboleggia nello stemma del Comune di Anacapri. Resta comunque il fatto che ventidue caprette sono morte per cause che sono ancora da accertare e domani da Napoli arriverà un container frigorifero per poter trasportale in un centro attrezzato e sottoporle ad esami tossicologici. Sono in molti, infatti, ad ipotizzare che gli animali potrebbe essere stati vittime di avvelenamento.