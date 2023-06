Capri: Jovanotti a La Capannina prima delle «Conversazioni»

Prima tappa di Jovanotti a Capri, ospite clou dell’evento culturale de “Le Conversazioni” a Tragara di Antonio Monda e Davide Azzolini. Jovanotti prima di tuffarsi nelle bellezze naturali dell’isola alla vigilia dell’evento si è fermato allo storico ristorante La Capannina della Famiglia De Angelis, dove ha molto apprezzato le pietanze preparate per lui dal ristorante preferito da John Kennedy e Aristotele Onassis, complimentandosi al temine della cena con gli chef de La Capannina, Giovanni, Bruno, Salvatore e Nello per la bontà delle pietanze, in particolare quelle di pesce accompagnate dalle verdure locali, cotte egregiamente.

E prima di uscire, Jovanotti non si è sottratto alla rituale foto ricordo che andrà ad allungare quelle dell’albo d’oro del locale, insieme ai titolari, ben tre generazioni della Famiglia De Angelis, da Antonio il fondatore, il figlio Francesco che con il giovane nipote Andrea continua la tradizione familiare.