Zuma Capri inaugura la stagione del gourmet esotico sul roof del Capri Palace

Da domani 29 giugno sul roof del Capri Palace Jumeirah Hotel si accenderanno le luci di un altro tempio del gran gourmet internazionale. La novità dell’estate, sicuramente destinata a far crescere la notorietà dell’albergo anacaprese in tutto il mondo, è l’apertura di Zuma Capri, il ristorante dai piatti e dai sapori giapponesi che va ad aggiungersi agli altri locali dell’elegante hotel, dal ristorante bistellato l’Olivo, posizionato a poche decine di metri dalla piscina, circondato dal verde del parco arboreo di flora caprese, a Il Riccio Restaurant&Beach club pied dans l'eau, il ristorante sul mare a pochi metri dalla Grotta Azzurra, l’antro più famoso del mondo.

E insieme ai piatti tipici di un vero e proprio brand del food japanese di qualità che oggi conta tredici ristoranti nel mondo da Hong Kong a Dubai, da Istanbul a Miami e le Maldive si potranno anche degustare piatti pensati in esclusiva per la nuova location all’ombra dei Faraglioni.

Proposte ispirate alla fragranza dei limoni, come l’insalata di astice con agrumi di Capri e caviale oscietra, i Capri lemon ice cream mochis e il Kakigori lemon cocktail.

Non mancheranno, ovviamente, i piatti iconici del menù Zuma come il merluzzo nero marinato e avvolto in foglia di hoba o l’astice arrosto con peperoncino verde e shiso. Immersi nella pace di Anacapri, dunque, gli ospiti del Capri Palace Jumeirah, così come tutti i visitatori dell'isola, potranno gustare la moderna cucina Made in Giappone.

"Siamo felici di poter accogliere i nostri ospiti a Zuma quest’estate - ha dichiarato Ermanno Zanini, Direttore Generale del Capri Palace Jumeirah e Vice Presidente Regionale del Gruppo Jumeirah - offrendo loro una nuova ed eccezionale esperienza culinaria in questo amato angolo dell’isola. Il Capri Palace Jumeirah coglie l'essenza della Dolce Vita italiana e la sinergia con Zuma Capri arricchisce ulteriormente la nostra offerta gastronomica, fornendo così una motivazione in più per scoprire il fascino incontaminato di Anacapri.” Da parte di Rainer Becker, Co-Fondatore e Creatore di Zuma è stato fatto sapere che; “Siamo entusiasti di annunciare l’apertura del nostro terzo ristorante italiano. Il Capri Palace Jumeirah è la scelta perfetta per questa nuova esperienza, e ci aspettiamo un’estate ricca di soddisfazioni.” L’ampia scelta gastronomica del Capri Palace Jumeirah, dunque, si affaccia nella stagione 2023 come conferma di essere un punto di riferimento della cucina d’eccellenza dell’isola azzurra. Zuma Capri sarà inaugurato domani 29 giugno, e sarà aperto dal Lunedì alla Domenica, a partire dalle ore 19 sul roof più panoramico dell’isola con vista su Anacapri ed il golfo di Napoli sino alla punta estrema di Ischia.