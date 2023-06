Iginio Massari a Le Axidie di Vico Equense per «Colazione d’autore»

Dolcezze di primo mattino servite dal maestro internazionale della pasticceria Iginio Massari. L’appuntamento è fissato per domenica 2 luglio alle 9 nell’Hotel & Resort Le Axidie alla Marina d’Aequa di Vico Equense, per la rassegna golosa «Colazione d’autore», che vede protagonisti i maestri della pasticceria italiana.

Grande attesa per l’arrivo in Penisola Sorrentina del Maestro Massari, il fascino discreto della pasticceria, che preparerà un inizio di giornata gustoso, nel rispetto dei valori privilegiati dall’iniziativa e del suo famoso motto: «il cibo non dev’essere solo buono, ma dev’essere bello, elegante e coinvolgente». Il menù della colazione d’autore prevede: il suo celebre panettone, classico e al cioccolato, tiramisù, sacher, torte da forno morbide, pan frutto al mandarino, torte sbrisolone e speciali cake. Inoltre, il maestro bresciano, preparerà una ricercata zuppa di frutta e verdura.

Un evento che si inserisce nel fitto calendario di iniziative organizzate nello storico Hotel, costruito nel 1957 dal commendatore Antonio Savarese e progettato dall’architetto svizzero Schnebli, e nelle cucine del nuovo ristorante Punta Scutolo guidato da chef Pierpaolo Giorgio, che pone un’attenzione particolare a menu sempre cerativi, conditi di tradizione e modernità.

«La rassegna “Colazione d’autore” torna per il secondo anno con tante firme della pasticceria – spiegano i titolari delle Axidie – che in esclusiva preparano deliziose colazioni per gli ospiti de Le Axidie e per chi vorrà trascorrere una mattinata estiva degustando la vera arte dolciaria italiana. Non appena arrivano in albergo i nostri clienti vengono trattati come se si trovassero nelle loro case.

Anche nel momento della colazione sono seguiti e accontentati in tutto, sempre con familiarità».

La colazione d’autore è già stata preparata con successo nelle scorse settimane dai maestri pasticceri Sabatino Sirica, Raffaele Romano e i maestri gelatai Liberato e Raffaele Cuomo. Tratto comune, la ricerca continua di qualità, artigianalità e cura del dettaglio. Tra sfogliatelle, dolci, plum cake, torte, biscotti, croissant dolci e salati farciti su richiesta.

I prossimi appuntamenti di «Colazione d’autore»: Ciro Poppella (16 luglio), Salvatore Gabbiano (30 luglio), Nancy Sannino (6 agosto), e Peppe Guida (20 agosto).