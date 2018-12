24 dicembre a Napoli, torna l'ordinanza anti-movida. L'ira dei residenti: non funzionerà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 21 Dicembre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un Natale complicato quello della movida napoletana. Da un lato la voglia di divertirsi con gli amici fino a tarda notte, dall'altro l'esigenza dei residenti di non essere assillati da rumori e folle moleste. In mezzo, poi, il mare magnum dell'illegalità. Dei cicchetti a un euro, degli ambulanti abusivi, dei parcheggiatori, dei locali che sparano musica a volume altissimo senza avere le licenze e improvvisano dj-set. La giornata della vigilia da quattro anni a questa parte è foriera di «ansia» per i residenti di Chiaia. Prima dell'incontro tra istituzioni dei giorni scorsi, la presidente del comitato Chiaia Viva e Vivibile Caterina Rodinò ha scritto a questore e prefetto per «ricordare la situazione di altissimo rischio per la sicurezza e l'incolumità» invitandoli ad attivarsi. Pochi giorni dopo però arriva la delusione: il vicesindaco Enrico Panini ha firmato un'ordinanza sindacale che vieta di «vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non, in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, o lattine» e valido per il giorno 24 dicembre nella zona dei baretti. «Nessuno si cura della sicurezza dei clienti e residenti, pensando che basti vietare la vendita di alcolici in vetro. Quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo non ha insegnato nulla. Trascorreremo l'ennesima vigilia blindati a casa, con una marea umana da mezzogiorno alle sette di sera che impedirà anche alle ambulanze di passare e senza vie di fuga in caso di necessità».