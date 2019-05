Castellammare, folla di artisti in cattedrale per l'addio a Radice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Maggio 2019, 08:43

Amici e parenti. Ma anche tanta gente comune, stabiesi come lui, che hanno voluto tributargli l'ultimo saluto. Ieri mattina una folla enorme era presente al funerale di Lello Radice, vicesindaco dell'amministrazione guidata da Gaetano Cimmino, ma soprattutto attore e direttore artistico della stagione di prosa del teatro Supercinema da anni. Un uomo che ha lasciato in tutti il ricordo del suo modo semplice e garbato, che negli anni ha permesso di far recitare sul palcoscenico del teatro del corso Vittorio Emanuele, attori di fama nazionale e internazionale. Ma anche tanti volti noti, ieri mattina commossi ed emozionati hanno partecipato alla messa officiata da don Antonino D'Esposito, parroco della Concattedrale con i suoi tre colleghi delle chiese del centro antico.