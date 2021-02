Cena di San Valentino al tempo del Covid: a Napoli arrivano le «Bubble Moon»

Dopo Parigi, Londra e Amsterdam, anche a Napoli arrivano le “Bubble Moon” per gustare la cena di San Valentino nel rispetto delle norme anti Covid. Si tratta di igloo in plexiglass, che posati a terra sembrano delle mezzelune, in grado di ospitare una coppia e cenare a lume di candela in totale sicurezza. L’idea è venuta ad Antonio Beneduce, l’imprenditore della Deltronics il quale aveva già realizzato i ledwall dello stadio Maradona, che ha deciso di produrre e installare queste capsule all’interno del complesso “Jemming” situato nella parte alta dei Colli Aminei dove è possibile ammirare la città dall’alto nella sua bellezza. Gli innamorati potranno prenotare la “Bubble Moon” attraverso il sito del Jemming e concedersi così una cena romantica a lume di candela scegliendo un menù, selezionando la propria playlist musicale e impostando un colore per la scenografia dell’igloo. Il tutto gestito attraverso controlli vocali una volta seduti all’interno. Le Bubble Moon, però, possono ospitare anche piccoli gruppi di amici per poter cenare in sicurezza.

