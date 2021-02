«Innamorati di Napoli», con Insolitaguida ecco il tour di San Valentino

“…O anime trafitte, o anime sconsolate, o voi che per l’amore portate nel cuore sette spade di dolore, non vi sorrida la speranza di guarirvi qui. Qui amano anche le pietre: gli uomini sani s’ammalano d’amore e gli infermi ne muoiono”.

E aveva pienamente ragione Matilde Serao quando parlava di Napoli, trovando conferma dal “professore” Luciano De Crescenzo in uno dei suoi film più famosi: Napoli è sempre stata (e sarà sempre) una città d’amore!

Partendo da questo concetto l’associazione culturale Insolitaguida, sempre impegnata a mostrare i mille volti di Napoli, prende spunto per questa originalissima passeggiata narrata dedicata sia agli innamorati cui Napoli ha fatto da testimone sia a tutte le persone che qui si sono innamorate. Il titolo la dice lunga; a seconda dell’accento cambia il significato anche se il “succo del discorso” è sempre lo stesso: tutti s’innamorano a Napoli e tutti amano Napoli.

La data del tour non può non essere il giorno della festa degli Innamorati: San Valentino, domenica 14 Febbraio alle ore 10.30.

L’amore raccontato nel corso dell’itinerario assumerà diverse sfumature: da quello rappresentato da uno sguardo fugace “rubato” in una chiesa tanto ingenuo a nostri occhi ma così vivo di passione nella realtà, all’amore dimostrato da un intero popolo nei confronti dei suoi defunti senza nome, giusto per fare degli esempi.

«Non sveliamo particolari e dettagli per tenere alto l’interesse - spiegano i promotori - ma riveliamo solo che il tour partirà da una fontana, che la leggenda vuole nata dalle lacrime versate da una pia monachella per la Passione di Gesù, e che è prevista una visita al Santo Patrono degli innamorati, San Valentino. Non mancherà una “dolce” sorpresa finale, giusto per rendere il tutto ancora più sdolcinato».

Il tour, che si svolgerà in piccoli gruppi e nel massimo rispetto della normativa anti-COVID vigente, prevede un contributo di partecipazione e va prenotato chiamando lo 081.1925 6964 oppure il 3389652288, scrivendo una mail a info@insolitaguida.it o tramite il sito web www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni sull’associazione. Da segnalare che la stessa associazione nello stesso week-end propone un’altra passeggiata narrata molto interessante: sabato 13 febbraio ore 17 le insolite vi guideranno in tour dedicato alla mania più grande dei napoletani: la scaramanzia.

