Belen, vacanza romantica a 5 stelle tra le Dolomiti con Elio Lorenzoni: il costo della suite supera i tremila euro a notte

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono sempre più affiatati ed innamorati. I due non riescono a stare separati e hanno deciso di scappare dalla città di Milano, che sta tornando alla vita dopo le ferie di agosto. Dove sono andati? In un Resort e Spa, tra le Dolomiti, che ha offerto loro i migliori servizi per rilassarsi e immergersi in una bolla, lontano dal caos che c'è fuori.

La suite scelta dai fidanzatini è la Royal Pool e Spa Suite, il cui costo a notte si aggira intorno ai 3.180 euro. Il prezzo può variare in base al periodo in cui si sceglie di alloggiare, ma il resort rimane comunque uno dei più lussuosi. Andiamo a vedere i servizi che offre la Royal Pool e Spa Suite.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono scappati tra le Dolomiti per godersi alcuni giorni di relax.

La suite che hanno prenotato comprende numerosi servizi, come dimostra la descrizione: «La Royal Pool & SPA Suite, affacciata sulla suggestiva valle, si distingue grazie alla zona benessere (Spa) privata, con vasca idromassaggio Jacuzzi, una doccia, due saune, lettini per i trattamenti e una whirlpool esterna sul terrazzo. Oltre agli esclusivi spazi interni, include servizi unici tra cui il servizio di Concierge dedicato».

Il prezzo di questo Resort super esclusivo si aggira intorno ai 3.000 euro a notte, ma l'esperienza e il panorama delle Dolomiti vale sicuramente il costo abbastanza alto.

Mentre Luna Marì si trova con la nonna Veronica Cozzani, Santiago è tornato ad abbracciare papà Stefano De Martino prima di tornare di nuovo a scuola e alla routine quotidiana.