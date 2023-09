Elisabetta Gregoraci, l'outfit in abito corto di pelle color giallo fluo e sandali (da quasi 2.400 euro) conquista i follower

Elisabetta Gregoraci (43 anni) ha lasciato tutti senza parole con l'ultimo outfit indossato a Monaco, città dove abiterà nei prossimi mesi per poter restare accanto al figlio Nathan Falco durante il suo nuovo anno scolastico, iniziato qualche giorno fa. Elisabetta ha vissuto un'estate magica, tra il Battiti Live e le vacanze con la sua famiglia, la showgirl è pronta per un nuovo anno, tutto da vivere.

Il look sfoggiato a Monaco nella sua ultima uscita in un locale ha fatto sognare i fan.

Elisabetta Gregoraci ha lasciato i suoi fan senza parole indossando un look ricercato per una serata con gli amici a Monaco: abito corto di pelle, color giallo fluo e bretelline sottili, quasi invisibili, con scollo a cuore e gambe chilometriche, sono alcuni dei dettagli del suo outfit. L'abito è di Alex Perry e il costo si aggira intorno a 1.400 euro, mentre i sandali sono Maison Valentino, in pelle, da quasi 1.000 euro.

«Questo abito può star bene solo a lei», ha commentato una fan su Twitter, elogiando la conduttrice che riesce ad esser perfetta con ogni outfit che sceglie, audace o più sobrio.