Agropoli, funerali separati per i coniugi morti: domani quelli di Vincenzo, venerdì quelli di Annalisa

L'ultimo viaggio insieme lo hanno fatto per andare all'obitorio di Vallo della Lucania. Ma, per i due coniugi trovati morti in casa ad Agropoli, ci saranno funerali separati. Si terranno domani presso la chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli, quelli di Vincenzo Carnicelli, una delle vittime della tragedia consumatasi nella notte tra domenica e lunedì in via Donizetti. La salma partirà dall’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove si è tenuta l’autopsia, per raggiungere alle 10 la Chiesa, dove il parroco don Bruno Lancuba celebrerà le esequie.

I funerali di Annalisa Rizzo, invece, si terranno venerdì alle 15:30 nella medesima chiesa.