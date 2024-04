Montesarchio, ragazzo scomparso: l'allarme

«Urgente: stiamo cercando Angelo, da ieri sera non abbiamo più sue notizie, la famiglia e noi amici lo stiamo cercando ovunque. Chiediamo l’aiuto di tutto il paese di Montesarchio e anche dei paesi limitrofi. Dateci una mano, ve ne saremo immensamente grati».

Questo il drammatico appello partito da Montesarchio, con un numero da contattare, il 389.502.8303, quello della sorella Marialina, per chiunque avesse notizie utili a risalire agli spostamenti del giovane.

Su Facebook, dove il suo ultimo post risale a 20 ore fa, le parole degli amici per invitarlo a tornare a casa: «Siamo tutti in pena per te dato che ti vogliamo un bene dell'anima».