Montesarchio, restyling dell'alberghiero «Aldo Moro»: c'è la consegna del cantiere

Consegnato il cantiere dei lavori per la messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'istituto alberghiero «Aldo Moro» di Montesarchio. Lo comunica, in una nota, il presidente della Provincia Nino Lombardi. L’intervento è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del

Programma Pnrr - Next Generatio. Per la Provincia il direttore dei lavori, ingegnere Angelo Carmine Giordano,

e il responsabile del procedimento, l'architetto Gaetano Caporaso, hanno sottoscritto con il titolare dell'impresa aggiudicataria della gara d'appalto, la Co.Ge.I. srl, il verbale di consegna dei lavori per 2.376.665,13 euro. Il contratto stipulato tra le parti prevede che i lavori previsti nel progetto esecutivo dureranno 219 giorni.

Soddisfatto Lombardi: «Oggi sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori per la messa in sicurezza e

riqualificazione del prestigioso istituto alberghiero “Aldo Moro” e sono soddisfatto di questo nuovo intervento che avviamo per la cittadinanza tutta e in particolare per i nostri giovani e il corpo docente e amministrativo della scuola sannita. La Provincia si sta caratterizzando per la sua capacità di porre in essere i programmi che

sono stati approvati e inseriti nella programmazione di sviluppo per una migliore qualità delle infrastrutture di servizio».