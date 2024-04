Rubinetti a secco per due giorni in gran parte della città e in alcuni centri della provincia (Ponte, Melizzano, Frasso Telesino) a partire dalle 16 di domani fino alle 16 di sabato 6, a causa dei lavori su oltre 17 chilometri di condotta idrica che attraversano il tracciato dell'Alta velocità in valle Telesina. Operazioni che termineranno entro settembre e che porteranno ad altre due interruzioni idriche, presumibilmente a giugno e a settembre.

APPROFONDIMENTI Benevento, svolta digital in ottica differenziata: arriva l'app «La Mia Asia» Benevento, rubinetti a secco in tutta la Provincia per due giorni Pasqua nel Sannio, boom di turisti: in 50 mila apprezzano la sua storia, natura e sapori

Le zone interessate, a Benevento, sono Capodimonte Iacp e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino fino a contrada Saglieta; zona Cancelleria, Coluonni, San Cumano e Piano Cappelle; contrade nord (Roseto, Murata, San Chirico e altre); zona Torrepalazzo, San Vitale, contrada Olivola e zona Sant'Angelo a Piesco; zona San Liberatore, Monteguardia; distretto via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, piazza Risorgimento e traverse, via Pertini, via Mustilli, viale dei Rettori e traverse, via Collevaccino e traverse, piazza Castello e solo la parte alta del Corso Garibaldi (fino a piazza Torre, via Annunziata dalla Rocca dei Rettori a via Rampa Annunziata; distretto viale Atlantici e traverse, viale Mellusi e traverse, via Calandra e traverse, via Nenni e traverse, via Bucciano e traverse, via Meomartini e traverse fino a tutta zona Cretarossa; distretto Pacevecchia (tutta la zona), via Rosselli e traverse, via Paolella, viale Moro e traverse, via Gramsci con traverse, via Pacevecchia e traverse.

Nel piano d'emergenza sono previste quattro autobotti a uso potabile posizionate in piazza Risorgimento, via Benito Rossi, Capodimonte e via Antonio Gramsci, oltre a due mezzi itineranti a disposizione delle utenze sensibili. Una delle due autobotti itineranti stazionerà alla rotonda dei Pentri il 5 aprile dalle 12 alle 15, e il 6 aprile dalle 10 alle 12. Inoltre un'ordinanza sindacale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come resteranno chiuse tutte le strutture universitarie dell'Unisannio per l'intera giornata del 5 aprile. Il provvedimento sindacale riserverà ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dalla sospensione del servizio idrico, la facoltà di valutare l'opportunità o meno di disporre la chiusura degli uffici stessi.

«Si tratta di una chiusura che riguarda esclusivamente i plessi ubicate nelle zone interessate dalla sospensione idrica, quelle ubicate nelle zone dove l'acqua sarà regolarmente disponibile naturalmente saranno regolarmente aperte», afferma il delegato all'Istruzione a Palazzo Mosti, Marcello Palladino. Nel dettaglio i plessi scolastici che resteranno chiusi venerdì e sabato sono l'istituto comprensivo Torre (plesso Torre di via Sala e plesso Nicola Sala di via Marmorale), il plesso Pacevecchia, l'istituto comprensivo Pascoli (plesso Mazzini di piazza Risorgimento e plesso Pascoli di via Pertini), la Sant'Angelo a Sasso (plesso Sant'Angelo a Sasso in via Pascoli e plesso Capodimonte in via Ciletti) e il convitto nazionale Pietro Giannone per quanto riguarda il plesso Pietà di via Camerario.

Resteranno chiuse anche le scuole superiori «Giannone», «Alberti» e «Galilei» di piazza Risorgimento e il liceo «Guacci» di via Calandra. Come detto, il disservizio riguarderà anche Melizzano e Ponte, dove verranno predisposte due autobotti, rispettivamente nelle vicinanze della sede comunale e del campo sportivo, oltre a Frasso Telesino, dove però è prevista la chiusura notturna dei rubinetti e 30 utenze della zona industriale di Torre Palazzo. «Gesesa ricorda si legge nel vademecum del gestore idrico di effettuare le eventuali scorte di acqua oggi, evitando di ridursi tutti nella giornata di giovedì, altrimenti sarà altamente probabile un'anticipazione dell'interruzione idrica a causa dello svuotamento dei serbatoi».