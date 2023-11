Nanismo, 22enne confessa: «Il mio fidanzato è alto 1 metro e 80 centimetri. Tutti pensano che abbia una perversione per me»

Se l'amore non ha limiti di età e non c'è distanza che tenga, neanche l'altezza dovrebbe essere un problema. Cait, 22 anni, e Guy, 32 anni, si sono incontrati fisicamente a maggio 2022 dopo essersi scambiati, per diversi mesi, dei messaggi su Facebook. Si sono subito piaciuti, innamorati e ora super felici insieme, ma gli hater non hanno mai smesso di commentare la loro storia per via della differenza di altezza.

Lei è affetta da acondroplasia, una malattia della cartilagine che rientra tra le principali cause di nanismo sproporzionato, ma questo non ha mai fermato il suo fidanzato che è andato oltre i pregiudizi e l'ha amata sin da subito, anche se 60 centimetri più alto di lei.

«Inizialmente alcuni dei miei amici più stretti e membri della mia famiglia dubitavano dell'amore di Guy. Erano preoccupati che Guy mi stesse sfruttando in un modo o nell'altro. Sembrava troppo bello per essere vero - ha detto Cait al DailyStar - C'è questa visione secondo cui le persone come me non possono avere un fidanzato come Guy, quindi per alcune persone è stato un po' bizzarro vederci insieme».

«Online abbiamo ricevuto alcuni commenti davvero orribili rivolti a me - ha spiegato dispiaciuta la ragazza -, riguardo al mio aspetto che cerchiamo di ignorare. I peggiori commenti che abbiamo ricevuto sono persone che accusano Guy di avere un feticismo ed è per questo che gli piaccio».

Anche se può far male leggere commenti del genere, la coppia ignora gli hater perché il loro amore «è più forte dei commenti». Fortunatamente, dopo aver incontrato Guy, anche la famiglia di Cait non è stata altro che di supporto. I suoi genitori vanno davvero d'accordo con lui e adorano vederla in una relazione così felice e stabile. «Guy e mio padre trascorrono spesso del tempo insieme poiché hanno già creato un legame molto stretto - ha continuato la ragazza -.

Nonostante i miei amici fossero inizialmente cauti, appena l'hanno incontrato gli hanno voluto bene e hanno visto che aveva buone intenzioni. Sui social media riceviamo anche commenti carini sul mio aspetto e sulle persone che ci sostengono».

Inoltre, secodo la 22enne la chiave è stare attenti e non preoccuparsi delle opinioni degli altri: «Devi concentrarti su te stesso, se siete entrambi felici insieme, nient'altro conta».