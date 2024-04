Melissa Satta, la vacanza a Dubai con il figlio Maddox. Poi rivela: «My new boyfriend»

Melissa Satta dopo la rottura con Matteo Berrettini (finita con un po' di amaro) ha pensato bene di godersi le vacanze al mare a Dubai con i suoi scatti in bikini che continuano a mandare in tilt i suoi tantissimi follower. La showgirl è volata nella Penisola araba con il figlio Maddox e si sta godendo queste giornate di relax in compagnia delle amiche ma non perde di vista «l'amore».

La vacanza a Dubai

Melissa Satta ha pubblicato un post Instagram che non è passato inosservato ai suoi follower. «Fun night in Dubai», sono queste le parole che la conduttrice ha scritto a corredo del post Instagram.

Melissa ha trascorso una serata al parco giochi con il figlio Maddox e le amiche ed ha documentato tutto attraverso il suo profilo Instagram. Tra i tantissimi scatti, Melissa Satta ne ha pubblicato uno che la ritrae mentre bacia un pupazzo: un panda peluche grande.

«My new boyfriend». Sono queste le parole che ha scritto Melissa a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Le parole della showgirl hanno fatto sorridere la maggior parte dei suoi follower quando hanno pensato al suo nuovo amore. «Hei siri come si diventa il pupazzo?», ha scritto un utente a corredo del post Instagram. E ancora: «Quanto vorrei essere quel peluche, vorrei proprio essere al suo posto».