San Valentino a Sorrento: sei giorni per gli innamorati

Torna quest’anno «Sorrento in love», manifestazione giunta alla seconda edizione. Dal 10 al 15 febbraio, in coincidenza con San Valentino, la città si vestirà di rosso per sei giorni tutti dedicati alla festa degli innamorati, e a tutte le coppie che vorranno trascorrere un soggiorno nella città del Tasso.

Il programma prevede via San Francesco e piazza della Vittoria addobbate con cuori e luminarie, così come la villa comunale Salve D’Esposito. Inoltre, alcuni negozi del centro saranno allestiti a tema, ed alcuni angoli del centro storico illuminati con il colore dell’amore.