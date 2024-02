Torre Annunziata, ragazzina di 15 anni precipita dal balcone: corsa in ospedale

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono interventi in via de Simone 4. Una 15enne, in circostanze ancora da ricostruire e chiarire, è precipitata dal balcone della sua abitazione al primo piano. Dalle prime ricostruizioni, potrebbe essersi trattato di un incidente.

È stata portata al San Leonardo di Castellammare in codice rosso.

La ragazza è ferita alla testa e alla gamba ma era ed è cosciente, nonostante il grande spavento. Indagini in corso.