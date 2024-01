Roma, bambino americano di 10 anni precipita dal terzo piano di un B&b in centro: è grave. Era in vacanza con la famiglia

Paura nel cuore di Roma: un bambino di 10 anni è precipitato da una finestra del terzo piano di un B&b e ora è grave in ospedale. Americano, in vacanza con la famiglia nella Capitale da qualche giorno, il piccolo è caduto da una struttura ricettiva del Centro Storico da diversi metri d'altezza. Da subito in condizioni critiche è stato trasportato d'urgenza al Bambino Gesù. Il dramma a corso Vittorio Emanuele II.

Bimbo caduto dalla finestra, cosa è successo

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Farnese, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a sentire delle urla disperate provenire da corso Vittorio Emanuele II.

Ascoltati i genitori - entrambi americani e in vacanza in città -, hanno riferito che il figlio di 10 anni era nella stanza della camera del bed & breakfast dove la famiglia alloggia da qualche giorno assieme al fratello di 3 anni più grande. Oramai a letto, il bambino è poi precipitato dalla finestra - trovata aperta dai militari dell'Arma - per cause ancora da chiarire. Sotto choc la mamma e il papà del bambino hanno fornito la loro versione dei fatti agli inquirenti. Sul posto, al fine di ricostruire con esattezza le fasi che hanno preceduto la caduta, sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci. Informato il magistrato di turno al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Il papà e la mamma, intorno alle 4.30 della notte, mentre dormivano hanno sentito un tonfo. Si sono affacciati e ha no visto il bambino a terra. Hanno cominciato a urlare attirando l'attenzione di una pattuglia di carabinieri impegnata in un servizio di vigilanza fisso nelle vicinanze. Sono quindi scattati i soccorsi. Il bambino, nato nel 2013, è stato portato al Bambino Gesù in codice rosso e dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.