Decreto Campi Flegrei approvato alla Camera: «Ma mancano le risorse»

Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge che contiene disposizioni urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Il testo va a Palazzo Madama. A Montecitorio è stato approvato un emendamento che conteneva una condizione sulla compatibilità con la finanza pubblica presentata dalla commissione Bilancio. I voti a favore sono stati 133, nessun contrario, 86 gli astenuti: tutti deputati dell'opposizione.

Grande la soddisfazione tra i banchi della maggioranza: «Quello di governo e Parlamento è un impegno senza precedenti nei confronti dei Campi Flegrei, approvando un provvedimento storico con uno stanziamento giunto a 55 milioni con i nostri emendamenti in commissione Ambiente. Il commissario straordinario e presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca invece risulta non pervenuto, avendo sfiorato il tema dei Campi Flegrei solo trattandone le bellezze storiche e naturali. Insomma, come se fosse un turista svedese che atterra per la prima volta in Campania pur essendo commissario per l’emergenza da ben otto anni». Lo dichiara il deputato della Lega e relatore del provvedimento Gianpiero Zinzi, esprimendo voto favorevole del gruppo al decreto.

Diversa la posizione di Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva: «Finalmente si riconosce la specificità dei fenomeni bradisistici definendo un piano strategico di prevenzione, in un'area che nelle ultime settimane ha visto l'intensificarsi di eventi preoccupanti per i cittadini di Pozzuoli e dell'area dei Campi Flegrei.

Detto questo, Italia Viva si è astenuta perché al decreto mancano le risorse per garantire l'effettiva operatività del piano».