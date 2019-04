Martedì 2 Aprile 2019, 15:42

La Croce Rossa Italiana sbarca a Capri. E’ stato sottoscritto ieri mattina l’accordo tra il Comune di Capri e la C.R.I. che prevede l’apertura, nelle prossime settimane, di una sede locale dell'associazione sull’isola.L’intesa, infatti, segue la delibera dello scorso mese di gennaio con la quale la Giunta Comunale ha affidato in concessione un locale comunale in via Le Botteghe da destinare a sede dell’associazione per lo svolgimento di importanti attività quali l’educazione alla salute sul territorio e la promozione della donazione volontaria, l’ausilio al servizio di primo soccorso in caso di calamità naturali e nell’ambito delle attività di Protezione Civile, nonché l’ausilio al servizio sanitario delle Forze Armate.“Con entusiasmo abbiamo dato seguito alla proposta pervenutaci da parte del dott. Paolo Monorchio, presidente della C.R.I. Comitato di Napoli, in quanto l’attività della benemerita associazione è da ritenersi di fondamentale importanza per la tutela della salute dei cittadini e degli ospiti dell’isola e, pertanto, abbiamo voluto offrire ampia disponibilità e collaborazione dell’Ente Comunale per consentire un potenziamento nonché la continuità dell’attività svolta dalla stessa sul territorio”, dice il sindaco di Capri Gianni De Martino.Ieri mattina si è proceduto quindi alla sottoscrizione del contratto che legherà per i prossimi anni la Città di Capri e l’associazione per le attività concordate.