Napoli capitale del green, tre giorni di Symposium a Pietrarsa

Tre giorni di lavori, il 15, 16 e 17 settembre al Museo ferroviario di Pietrarsa, per favorire l'incontro tra istituzioni, Associazioni di imprese, Consorzi e cittadini sui temi strategici dell'ambiente, del ciclo virtuoso dei rifiuti e delle opportunità fornite dai fondi europei per il post pandemia: è “The Green Symposium”, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa presso la sala Caduti di Nassyria del Consiglio regionale della Campania.

Organizzato da Ricicla.tv e Conai in partnership con Ecomondo, il convegno prevede un ricco programma con 14 appuntamenti, 70 relatori, 8 patrocini, un Premio in memoria dell'ingegnere Claudio Cicatiello riservato alle giovani carriere più interessanti nel mondo della green economy e uno spettacolo di Giobbe Covatta incentrato sui cambiamenti climatici.

Un'occasione di confronto tra istituzioni, imprese ed esperti del settore sul Meridione e lo sviluppo in chiave green, con un approfondimento su emergenze del territorio e proposte operative per colmare il deficit infrastrutturale ed impiantistico.