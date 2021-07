Napoli, cumuli di rifiuti dati alle fiamme in via della Maddalena: cittadini esasperati

L'emergenza rifiuti, negli ultimi giorni, ha raggiunto nuovi livelli di allarme in città. E' il caso di Via della Maddalena dove, all'angolo con Vico Dattero, gli incendi notturni rendono l'aria irrespirabile e costringono i residenti a barricarsi in casa. Una pratica insana e dannosa che ormai sembra consolidata e che, soprattutto in tarda serata, tende a ripetersi frequentemente.

APPROFONDIMENTI GLOCAL Napoli, incendio rifiuti via della Maddalena IL CASO Napoli, al Parco Conocal armie droga in casa: arrestato 28enne IL PRESULE Pestaggio in carcere, vescovo Battagliacita Ghandi: «Violenza... IL CASO Si gode una serie tv mentre guidaa Ischia: denunciato un 45enne L'OPERAZIONE Controlli a Pompei, 30enne arrestatoin flagranza per spaccio di...

Per questo motivo, cittadini, associazioni e gruppi del quartiere come il “Comitato lenzuola bianche”, hanno richiesto in più occasioni l'intervento delle squadre dell'Asia per rimuovere i rifiuti accumulati in strada. «Ogni sera vengono in zona i bobcat – afferma il portavoce del comitato Armando Simeone – per prelevare più spazzatura possibile ma non è sufficiente. Ci sarebbe bisogno di interventi mirati e di contrasto agli sversamenti abusivi, perchè ormai la spazzatura arriva quasi ai primi piani delle case. Poi sarebbe utile capire che fine hanno fatto i contenitori che furono sistemati nell'angolo di strada interessato dagli incendi. Questa è una zona che soffre da tempo di questo genere di problematiche ma ultimamente sembra addirittura peggiorata».