Antoine, il bambino francese tifoso del Napoli insultato a Firenze a Castelvolturno con Spalletti

Aveva fatto il giro della rete in poco tempo la foto di Antoine, il piccolo tifoso del Napoli presente al Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli e costretto a sedere in tribuna con la maglia azzurra al contrario, in un ambiente - quello viola - non proprio gentile nei confronti dei napoletani avversari. Il baby tifoso è stato invitato dal club azzurro mercoledì al Maradona, in occasione di Napoli-Liverpool, e poi questa mattina al Centro di Castel Volturno dove ha potuto incontrare i suoi beniamini e l'allenatore Luciano Spalletti.

😍 Antoine ospite all’SSC Napoli Konami Training Center 🤩



👉 https://t.co/HUCQvpEPN4 pic.twitter.com/y0W2z2hc8y — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 9, 2022