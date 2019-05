Venerdì 24 Maggio 2019, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 28 al 31 maggio, dalle 7 alle 17, sarà in vigore un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Nilo, tra via Tribunali e vico Seminario dei Nobili, e in via Raimondo de Sangro di Sansevero, tra piazza Miraglia e vico Seminario dei Nobili, per consentire l’installazione del varco di controllo accessi per l’area pedonale di via Tribunali.Questi i dispositivi: chiusura al traffico veicolare in via Nilo ad incrocio con via Tribunali; divieto di transito veicolare in via Nilo, tratto tra via Tribunali e vico Seminario dei Nobili; senso unico alternato in via Raimondo de Sangro di Sansevero, tratto tra via Tribunali e vico Seminario dei Nobili, con il diritto di precedenza per chi è in uscita da via Raimondo de Sangro di Sansevero; tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.