Baia, arriva il sommergibile per visitare la città sommersa

BACOLI. Per la prima volta la città sommersa di Baia nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei sarà possibile visitarla con un sommergibile turistico. Il nuovo mezzo è arrivato quest'oggi sul porto di Baia e ha delle vetrate nella parte inferiore che consentiranno di toccare ancora più da vicino i resti dell'atlantide della zona flegrea. "Un punto di riferimento, per lo sviluppo della nostra terra, che sarà imprescindibile verso il prossimo 2022, con Procida capitale italiana della cultura - spiega Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli -. Con Nemo Sub Italy, realtà già affermata su scala nazionale, e con tutti i promotori turistici ad oggi già esistenti, è necessario sempre più fare rete per la crescita dell’offerta turistica della nostra città".

