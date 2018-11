Napoli, bambini in attesa del trapianto di cuore: disco verde per la ripresa del centro al Monaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

Cardiochirurgia in età pediatrica: a due anni di distanza dalla sospensione delle attività di trapianto pediatrico al Monaldi, cambia l'organizzazione dell'area cardiologica e si avvia il riassetto dell'assistenza per i piccoli pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca, in qualità di commissario ad acta per la Sanità regionale, il 2 novembre ha siglato un decreto (il n. 86 del 2018) con cui fa scattare il semaforo verde alle modifiche dell'atto aziendale dell'Ospedale dei colli. Modifiche proposte dall'ospedale alla Regione il 19 ottobre scorso e poi ratificate dal gruppo di lavoro dell'assessorato alla fine dello scorso mese con l'approvazione di un'apposita delibera firmata dal commissario dell'azienda dei Colli Antonio Giordano.