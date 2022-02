Il caro-energia mette a dura prova i bilanci delle famiglie e delle imprese, ma le conseguenze sono devastanti anche per gli enti pubblici. Al Comune l'aumento vertiginoso delle bollette si traduce in una nuova batosta per le disastrate casse municipali. Per comprendere l'entità del fenomeno ed i suoi potenziali effetti, basta dare un'occhiata alle cifre.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati