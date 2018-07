Capri, in campo la Regione: «Il porto verrà ampliato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 19 Luglio 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 10:30

CAPRI - «La Regione Campania non decide il numero di corse per e da Capri ma le autorizza sulla base delle richieste delle compagnie, fatto salva la coincidenza con altre linee già assegnate e previo parere della Capitaneria». Èquesta la risposta che arriva da Palazzo Santa Lucia dopo le polemiche per il sovraffollamento e la paralisi dei servizi pubblici, dovuti secondo gli amministratori isolani e le associazioni all'elevato numero di corse che arrivano e partono da Capri, ben 219 al giorno tra traghetti, aliscafi, motonavi e catamarani, con punte massime di sbarchi di 14mila persone al giorno. «ll sovraffollamento nei mesi di luglio e agosto si registra puntualmente da anni - fa sapere ancora Palazzo Santa Lucia - ed è per questo che, in piena intesa con il sindaco, la Regione ha deciso di intervenire in maniera strutturale finanziando e avviando il piano di ampliamento delle banchine e di riorganizzazione del porto di Capri». Un impegno che il presidente Vincenzo De Luca aveva già preso, annunciando la riorganizzazione di tutta la portualità in Campania: un progetto lasciato nel cassetto per dieci anni, che adesso può rimettersi in moto.La costruzione dello scalo commerciale di Capri risale alla fine degli anni '20 e la prima banchina venne utilizzata per le operazioni di sbarco e di imbarco dei turisti. Man mano il porto si ampliò fino agli inizi degli anni '70 quando fu costruito il braccio esterno per riparare il molo dalle forti mareggiate e dai venti provenienti da nord. Nessun intervento, però, per modificare la preesistente struttura, allargare le banchine, dotare gli spazi di attesa di strutture parasole e dividere i flussi turistici di arrivi e partenze, è stato fatto negli oltre ottant'anni di vita. Fino al 2008, quando l'allora assessore regionale ai trasporti regionale Ennio Cascetta annunciò lo stanziamento di 37 milioni di euro per il restauro, la manutenzione e l'ampliamento del porto commerciale di Capri.