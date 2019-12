Napoli: centro polifunzionale al buio, gli sportivi costretti a usare le torce

Resta al buio il centro polifunzionale di Soccavo dove gli sportivi, per continuare a fare attività, sono costretti a camminare facendosi luce con fari e torce. Una situazione non facile, quella della struttura nel cuore del Rione Traiano che ospita diverse palestre, oltre che ad un distaccamento della IX Municipalità ed una sezione di infortunistica stradale della Polizia Locale. Da settimane ormai, la mancanza di illuminazione pubblica ha fatto registrare polemiche e proteste da parte degli cittadini che affermano di aver subito numerosi tentativi di rapina. Ma non solo. Anche le auto parcheggiate in zona, sono state oggetto di numerosi furti da parte dei ladri che agivano indisturbati.



«Le cose vanno sempre peggio – dichiara il consigliere della IX Municipalità– e nessuno interviene. Ho scritto all’assessore al patrimonio ed alla Napoli Servizi, chiedendo interventi immediati. Da quanto mi risulta, proprio in questi giorni ci sono stati dei sopralluoghi ma ancora non siamo stati informati di un eventuale inizio dei lavori. La cosa non può andare avanti così perché, nonostante la sorveglianza, l’area resta ad alto rischio per gli sportivi ed i cittadini. E’ necessario ripristinare al più presto l’illuminazione pubblica in uno dei punti più sensibili del Rione Traiano».