Circumvesuviana, corse per il mare troppo affollate: c'è il piano di emergenza

Sabato 22 Giugno 2019, 08:00

Una linea chiusa per recuperare corse e personale, fermate alternate sulla tratta per Sorrento, squadre per aggiustare «al volo» i treni vandalizzati, guardie armate nelle stazioni. In Circumvesuviana si preparano alla «Domenica di passione» con un piano d'emergenza mai visto in passato. L'obiettivo dei vertici dell'Eav è evitare il caos della settimana scorsa, quando i vandali hanno distrutto i bordi sensibili delle porte, costringendo il treno a fermarsi alla stazione di Pompei, dove si sono riversati migliaia di viaggiatori inferociti. Le immagini della folla che prende d'assalto i vagoni hanno fatto il giro del mondo, la Circumvesuviana non ci ha fatto una bella figura e ora l'azienda di trasporti vuole evitare il tragico bis. Ecco perché ha predisposto una serie di misure drastiche.