Circum: principo di incendio sul treno, stop alla circolazione. Ira pendolari

Giovedì 27 Giugno 2019, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 10:55

Principio di incendio questa mattina su un treno della Circumvesuviana nella stazione di Terzigno (Napoli). La circolazione dei treni sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno è stata interrotta per circa un'ora da San Giuseppe a Poggiomarino, con i treni che hanno effettuato servizio da Barra a San Giuseppe e da Sarno a Poggiomarino. La circolazione sulla linea è stata ripristinata poco dopo le ore 10.Secondo Vincenzo Ciniglio, portavoce del Comitato pendolari della Circumvesuviana, l'episodio «è solo l'ultimo di una serie negativa che dura da molto tempo», spiega Ciniglio secondo cui «negli ultimi giorni il livello delle criticità del servizio ha raggiunto quote che ci riportano all'anno più critico dell'azienda, il lontano 2013. Si viaggia mettendo a dura prova i nervi dei viaggiatori e la tenuta del personale viaggiante, su cui spesso, erroneamente, si riversano ingiurie e aggressioni dei pendolari».Il disservizio e le scelte aziendali di queste ultime settimane certificano il fallimento della missione dell'azienda di trasporto, chiediamo al presidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti regionale De Luca, di rispondere con atti concreti e far luce sulla gestione del revamping di 37 treni, sul mistero dell'inaffidabilità dei Metrostar e sugli incendi troppo frequenti che si verificano sui vecchi treni. Vogliamo fatti concreti, no comunicati«, conclude Ciniglio.