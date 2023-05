Consulente familiare, giornata di studio e convegno a Napoli

La figura del consulente familiare al centro di una giornata di studi che si svolge oggi, sabato 27 maggio a partire dalle 9, nel Salone del Palazzo arcivescovile di Largo Donnaregina a Napoli. Indetta da Aiccef e organizzata dai consultori “Spazio Famiglia Nina Moscati” e il “Centro La famiglia – Consultorio Onlus”, l'obiettivo è accendere i riflettori su un ruolo ancora da valorizzare e far conoscere.

Già il titolo dell'iniziativa, dunque, è chiaro: “Il consulente familiare: un professionista sociducativo al servizio della persona, della coppia, della famiglia”. Dice Stefania Sinigaglia, presidente Aiccef: «il professionista socio-educativo accompagna e sostiene la persona, la coppia e la famiglia nella scoperta delle proprie risorse affinché vengano superate le difficoltà di ordine non patologico che si possono incontrare nella quotidianità.

Oggi è notevolmente aumentato, in particolare negli adolescenti, il bisogno di avere a disposizione uno spazio di ascolto competente».

Il consulente familiare, dunque, educa alle abilità relazionali, favorisce l’apprendimento di una comunicazione funzionale e la scoperta di nuove modalità di relazione sia nella coppia che tra genitori e figli. Il compito è disciplinato dalla legge 4/13 e, per l'esercizio dell'attività, è previsto un percorso triennale di formazione nelle scuole riconosciute dall’Aiccef, con tirocinio ed esame abilitante, per poi lavorare anche in collaborazione con i servizi sociali, consulenza tecnica di ufficio nei tribunali.

Al convegno Giovanni Di Minno, dell’Università Federico II, monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso, Stefania Sinigaglia, presidente Aiccef, Maria Montemurro, direttore del consultorio "La famiglia", con la consulente Roberta Imparato, Daniela Ferrone, vicepresidente del consultorio "Spazio Famiglia", con i colleghi Nina Moscati e Francesca Castellano.