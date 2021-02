Ischia e Procida, al via la vaccinazione di 1.200 operatori scolastici

Saranno 1.200 gli operatori scolastici di 15 istituti di Ischia e Procida che saranno chiamati a vaccinarsi venerdì 26 e sabato 27 febbraio presso l'Istituto alberghiero Telese di Ischia, che per tre giorni diventerà centro vaccinale straordinario. Anche domenica, infatti, la struttura sarà attiva, ospitando le vaccinazioni degli operatori dei centri termali convenzionati con il Sistema sanitario nazionale. L'operazione di vaccinazione massiva del personale delle scuole è stata programmata per garantire condizioni di maggiore sicurezza già nel breve periodo nel settore dell'istruzione e ridurre le occasioni di contagio potenziale da parte degli operatori scolastici. Inoltre, la peculiarità dell'insularità e il grande numero dei docenti «viaggiatori» hanno richiesto di utilizzare la procedura di vaccinazione che l'Asl Napoli 2 Nord ha già sperimentato in altri istituti, allestendo un centro vaccinale straordinario direttamente all'interno di un istituto scolastico.

A 7 giorni dall'avvio delle vaccinazioni del personale scolastico presso l'Asl Napoli 2 Nord sono stati 6.541 i soggetti vaccinati appartenenti al mondo della scuola, di cui il 68% nella fascia di età 40-55 anni e il 10% nella fascia di età 55-65 anni. Proprio da lunedì, infatti, si stanno chiamando a vaccinazione gli operatori scolastici con età superiore ai 55 anni per sottoporli a vaccinazione con il prodotto Astrazeneca. Complessivamente, da gennaio ad oggi sono state utilizzate dalla sola Asl Napoli 2 Nord 51.725 dosi di vaccino. Al fine di accelerare la conclusione della vaccinazione del personale presente nelle strutture sanitarie territoriali, l'Asl ha predisposto la vaccinazione anche per gli operatori sanitari dei centri termali convenzionati con il Sistema sanitario nazionale. Si tratta di circa 400 operatori afferenti a oltre 70 strutture termali che saranno vaccinati anch'essi presso l'Istituto Telese nella giornata di domenica. Nella medesima giornata sarà completata la vaccinazione anche per la categoria degli operatori di strutture private sanitarie non termali presenti sull'isola.

