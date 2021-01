Alunno positivo al Covid, in quarantena ​tutta la classe di seconda elementare nel Napoletano

Alunno della seconda elementare positivo al Covid-19: intera classe in quarantena fiduciaria. È accaduto all'istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Torre Annunziata. A comunicarlo, in una lettera indirizzata alle famiglie degli iscritti alla classe interessata, è stato il dirigente scolastico Antonella d'Urzo.

Dopo la comunicazione ricevuta il 17 gennaio dal dipartimento di prevenzione-unità operativa collettiva dell'ambito 5-distretto 56 dell'Asl Napoli 3 Sud, la preside ha disposto «la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 26 gennaio compreso (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto il 12 gennaio)» e «la prosecuzione delle attività didattiche a distanza a partire da martedì 19 gennaio secondo l'orario intero fissato per le attività in presenza, con riduzione a 4 ore (8.25-12.15)». Oggi il plesso di via Cavour, dove si trova la classe posta in quarantena, è stato interessato da una procedura di sanificazione straordinaria. La dirigente scolastica fa anche sapere che «tutti gli alunni presenti nelle date 11 e 12 gennaio verranno contattati dall'Asl per la comunicazione di data e luogo del tampone a cui devono sottoporsi».

