Crisi dei rifiuti, una discarica a Napoli Est fino a gennaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 15 Settembre 2018, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Stir sono stracolmi e lo svuotamento di quegli stabilimenti è legato a bandi di gara ancora in corso; il termovalorizzatore di Acerra si avvia verso i giorni della manutenzione straordinaria con un necessario ridimensionamento del materiale trattato: e i rifiuti prodotti da Napoli che fine fanno? Se l'è chiesto, con angoscia, Francesco Iacotucci, amministratore unico di Asìa che s'è rivolto al Comune proponendo una soluzione: continuiamo ad ammucchiare l'immondizia nell'ex stabilimento Icm a via delle Brecce finchè la l'emergenza del conferimento non verrà cancellata.Iacotucci spiega, in una breve ma accorata lettera inviata al sindaco de Magistris e al suo vice Del Giudice che è anche assessore all'ambiente, che bisogna provvedere alla soluzione «al fine di evitare problematiche di carattere igienico-sanitarie nel territorio della città di Napoli». Non ci sarebbe nemmeno bisogno di tradurre le parole ben chiare di Iacotucci: se non si provvede per tempo, la città rischia di ritrovarsi sommersa un'altra volta dai cumuli di immondizia. E siccome nessuno ha voglia di ritornare nella melma dell'emergenza rifiuti che devasta le vite dei cittadini e l'immagine della città, la soluzione è stata trovata immediatamente.