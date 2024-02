Ex Istituto Pontificio come studentato, riunione in Prefettura a Napoli

Incontro in Prefettura stamattina tra il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, l'assessore regionale all'Urbanistica e al Governo del territorio, Bruno Discepolo, i rappresentanti della Provincia religiosa di Napoli dei Frati Minori e della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli: sul tavolo la prossima sottoscrizione della concessione in uso alla Regione Campania dell'ex Istituto Pontificio, parte del complesso monumentale di S.Chiara a Napoli.

La concessione scaturisce da un protocollo d'intesa tra Regione Campania, Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli e la Provincia religiosa di Napoli dei Frati Minori che, nel 2022, ha sancito la rinuncia, da parte del predetto ordine religioso all'utilizzo gratuito dell'ex Istituto Pontificio affinché il Fec potesse concederlo in uso alla Regione Campania, previo ottenimento, da parte di quest'ultima, di un finanziamento dedicato.

L'iniziativa - si sottolinea dalla Prefettura - consentirà di ottenere l'importante risultato di disporre di una residenza studentesca in un sito strategico, in quanto posto nelle immediate adiacenze di numerose sedi universitarie cittadine, offrendo un concreto strumento di sostegno allo studio ai giovani universitari. Inoltre, la realizzazione del progetto permetterà di valorizzare un edificio di notevole valore storico e architettonico del centro antico della città, attraverso la costante cura e conservazione ottimale della struttura da parte del concessionario.