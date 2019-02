Venerdì 1 Febbraio 2019, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiune Sarno esce dagli argini, famiglie bloccate in casa. In via Ripuaria a Castellammare da questa mattina è piena emergenza ha causa delle forti piogge che da giorni si sono abbattute sul territorio. Il corso d’acqua più inquinato d’Europa è straripato inondando le aziende che si trovano a pochi metri dagli argini ma anche palazzine private e villini.Decine di persone isolate che dal balcone della propria abitazione hanno postato le foto del mare di acqua marrone che li teneva prigionieri. Immediato l’intervento dei mezzi anfibi dei vigili del fuoco e di una squadra dei R.o.s.s della Protezione Civile. I volontari hanno bussato alle private abitazioni per portare viveri di prima necessità e assistere anziani e bambini. Molte delle famiglie residenti in via Ripuaria e nei pressi quando si è verificata l'esondazione erano già uscite di casa, mentre per un malato cardiopatico è stato necessaria assistenza.