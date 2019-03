Martedì 19 Marzo 2019, 14:37

Una vita circondati da tubi arruginiti, lontano dalla luce del sole, con il terrore perenne che tutto possa crollare da un momento all’altro. È il purgatorio in cui sono costretti i residenti di Vico Croce Sant’Agostino, a Forcella. Una condizione aggravata dalla presenza di una costruzione abusiva che pesa sullo stabile abitato da tante famiglie. Come ci spiega una delle residenti, questo stato di precarietà resta invariato da quasi quarant’anni.«Dal terremoto dell’ottanta hanno messo questo questi tubi e così sono rimasti. Questo palazzo dovrebbe andare a terra, sono passati troppi anni e quando piove si sganciano tubi e cadono solai. Io vivo nel palazzo accanto con mia figlia e tre bambini piccoli. Ho paura, se dovesse crollare cosa succederebbe?».Come se non bastasse si aggiunge il problema dei topi che fuoriescono dalla costruzione abusiva, che non riescono a essere fermati dal piccolo muretto alzato di residenti. La donna dopo tanti anni afferma di aver ormai perso le speranze: «Abbiamo denunciato tante volte, ma non siamo mai stai ascoltati. Verranno a vedere quello che c’è qui solo quando capiterà una catastrofe, perché non si anticipano?».