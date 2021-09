Galleria, tassisti stremati a Napoli: «Una corsia al Plebiscito per ridurre caos e disagi»

La paralisi di traffico generata dalla galleria Vittoria è uno strazio per chi si muove in auto, immaginate quanto può essere devastante per chi dentro l'auto ci lavora un'intera giornata. Abbiamo chiesto ai tassisti di raccontarci la loro esperienza dopo la chiusura del tunnel, ci hanno raccontato una vita lavorativa completamente stravolta: «Tutta colpa del blocco di quel pezzetto di strada determinante per la città - spiega Pasquale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati