Domenica 13 Ottobre 2019, 21:33 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 21:43

Decine di cittadini di Pomigliano stanno manifestando in questo momento per le strade della città delle fabbriche temendo tra le mani delle pile accese. Piccole torce mostrate in pubblico per manifestare simbolicamente la necessità di fare luce su quelli che chiamano "i tanti punti oscuri del territorio". "Camorra, cemento, appalti, assunzioni, movida sfrenata grazie a locali spuntati come fiunghi, inquinamento, impossibilità di avere trasparenza dal Comune attraverso il libero accesso al municipio, che è di fatto impedito : il sindaco deve darci risposte. Manifesteremo sempre. Questo è solo l'inziio", ha detto Felice Romano, imprenditore e noto artista della zona che attraverso l'associzione che ha creato, denominata P Greco, sta mobilitabndo la cittadinenza.