Incubo rifiuti tra Pianura e Soccavo: nel campo di Maradona ora ci sono i tossici

Sabato 21 Luglio 2018, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 11:06

Pianura è una ferita aperta nel verde, sotto la collina dei Camaldoli. Qui è stata aperta per trent'anni la più grande discarica della Campania, oggi ricoperta da alberi e piante. E il verde s'è ripreso pure lo spazio che il Comune aveva aperto al centro del quartiere, in corso Duca d'Aosta. Un parco dedicato ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un'oasi lasciata a marcire nel degrado.«Avevano asportato le griglie che coprono le caditoie e quindici anni fa il parco fu chiuso per evitare i pericoli. Di recente il Comune ha detto che avrebbe stanziato 380mila euro per riaprirlo, ma non ha fatto niente», riferisce Vincenzo Russo, presidente dell'associazione Rinascita flegrea. Anche un gruppo di cittadini l'anno scorso aveva annunciato una grande operazione di pulizia e riqualificazione. E a marzo la IX Municipalità aveva assicurato: «I nostri parchi torneranno a splendere». Un miracolo della normalità che a Pianura stanno ancora aspettando. «Quando lo hanno aperto era bellissimo, adesso è una discarica», si amareggia Vittorio Ferraro, proprietario del vicino bar San Giorgio, che quattro anni fa con alcuni imprenditori di Pianura aveva proposto alla Municipalità di prendere in gestione una parte della villa comunale. «Ci hanno risposto che un parco pubblico non si poteva affidare ai privati», dice. Intanto, però, qualcuno ha aperto un varco nel cancello d'ingresso. «I bambini ci entrano lo stesso, come ci entrano i tossici», spiega Ferraro. «Tutto nell'indifferenza generale», sottolinea Gianluca Cioce, 38 anni, commerciante e presidente dell'associazione Pianura Verde. «Abbiamo cercato di riqualificare l'area togliendo la spazzatura dalla fontana e liberando i lampioni dalle erbacce che li oscuravano. Ma il Comune è assente».