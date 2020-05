La U.S. Navy in visita al Covid Center dell’Ospedale del Mare per valutare le migliori soluzioni adottate in Italia. Una rappresentanza della U.S. Navy di istanza alla base di Gricignano di Aversa ha visitato il Covid Center che la Regione Campania ha costruito all’Ospedale del Mare dell’ASL Napoli 1 Centro.

Una visita - si legge nella richiesta inviata al direttore generale Verdoliva - che nasce come momento di crescita e di formazione per il personale sanitario dell’U.S. Navy, rispetto ad un centro per la cura dell’infezione da Covid-19 del quale si è tanto ben parlato negli Stati Uniti

. Tra i protagonisti dell’incontro di stamane: Richard A. Knitting, Comandante in Capo dell’Ospedale Militare della U.S. Navy e Peter G. Woodson, Comandante delle Forze Navali USA (Sesta Flotta) per l’Europa e l’Africa.

Assieme al direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, i militari hanno visitato il Covid Center, facendosi spiegare non solo il funzionamento dei percorsi, compresi quelli sporco/pulito e vestizione/vestizione, ma anche le tecnologie impiegate per il filtraggio dell’aria, per il gradiente pressorio negativo, per il monitoraggio a distanza dei pazienti e tutte le misure atte ad evitare un contagio accidentale del parte del personale sanitario. «Una visita - spiega Verdoliva - che onora il lavoro della Regione Campania e di tutti gli operatori sanitari che vi lavorano. Sapere che le forze armate statunitensi studino e pensino di adottare il modello campano è qualcosa che ci fa molto piacere e ci riempie di orgoglio». In occasione dell’incontro, il comandante in capo Richard A. Knitting ha consegnato al direttore generale Verdoliva una targa di ringraziamento come segno tangibile per l’accoglienza ricevuta. Lo stesso Comandante in Capo ha definito il Covid Center

n modello da cui imparare

e ha dichiarato che i cittadini americani che dovessero essere positivi al Covid in regione Campania sono sicuri di ricevere accoglienza e competenza di eccellenza.

Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«u