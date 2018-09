Le famiglie ripuliscono la spiaggia di Torre del Greco: i bambini diventano baby spazzini

Sabato 15 Settembre 2018, 19:06

TORRE DEL GRECO - Lavoratori, studenti, famiglie con bambini, ma anche anziani, imprenditori e perfino disoccupati, che si sono riuniti spontaneamente sulle spiagge libere e le hanno ripulite gratis. Prosegue l'opera di bonifica popolare a Torre del Greco: dopo aver tirato a lucido l'arenile libero del Porto-Scala e il parco giochi di contrada Calastro, gli spazzini volontari questa mattina si sono trasferiti in Litoranea.Bambini dai 6 ai 10 anni, armati di guanti, scope e palette, hanno rimosso la spazzatura che si era accumulata sulla sabbia vulcanica, permettendo così ai bagnanti di godere di una spiaggia pulita in questo terzo fine settimana di settembre. Anche se, purtroppo, il mare non è balneabile, a giudizio dell'Arpac.«Sarebbe bello vedere altre famiglie, magari altri bimbi, contribuire alle pulizie del demanio pubblico. Così le future generazioni, ossia i futuri torresi, saranno civili e potranno costruire una società molto più efficiente di quella attuale - commentano i volontari - Le nostre iniziative sono pubbliche e gratuite, vogliamo trasmette un messaggio green e sociale, per costruire una società sana, che funziona, che partecipa e che non si lamenta né dei problemi né delle istituzioni. Venite ad aiutarci e portate i vostri bambini».