Maggio dei Monumenti a Napoli: negate le chiese gioiello

Giovedì 24 Maggio 2018, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 09:50

Sono quasi tre anni che la chiesa di San Diego all'Ospedaletto ha chiuso i battenti. Lì, alla fine di via Medina, di fronte alla Questura, assediata da un'area parcheggio stracolma di scooter, e talvolta di auto. Nell'indifferenza generale, uno dei tanti gioielli della Napoli barocca muore, l'ingresso sbarrato dal 2015 a causa di alcune infiltrazioni d'acqua nella parte destra della navata. Un problema di non gravissima entità mai risolto, una caduta d'intonaco, la chiesa dichiarata pericolante e la soluzione di negarla al pubblico. Il Touring Club campano che consentiva le visite fu costretto ad arrendersi.Da allora, nonostante ripetuti sopralluoghi e un numero consistente di promesse, nulla si è mosso, le infiltrazioni si sono allargate, il soffitto settecentesco è andato in rovina non si muove una foglia.Un vero peccato per un gioiello datato 1514, voluto da Giovanna Castriota, dama d'onore della regnante Giovanna III, che in origine dedicò il monumento a San Gioacchino. Alla fine di quel secolo fu realizzato un annesso ospedale per i poveri gentiluomini, dopodiché la chiesa passò ai Frati Minori Osservanti, i quali provvidero alla ricostruzione e nel 1595 dedicarono la chiesa a San Diego di Alcalá.