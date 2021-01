Maltempo, mare e vento troppo forti: Capri isolata, niente aliscafi per Ischia e Procida

Sono pesanti le ripercussioni del maltempo per l'isola di Capri. In questo week-end a mantenere i collegamenti con la terraferma per sole poche corse è stata la nave lenta della Caremar «Driade». Il mare e il vento sono aumentati di potenza nelle prime ore di oggi imponendo alla Driade una lunga navigazione; successivamente il maltempo ha determinato l'annullamento di tutte le corse dell'intera giornata e dopo la prima partenza delle ore 6.40 da Capri e da Napoli alle 9 la Caremar ha annunciato che oggi le corse sono state tutte sospese.

Il primo collegamento dall'isola ha consentito il cambio del personale sanitario all'ospedale Capilupi e della turnazione della squadra dei vigili del fuoco. Tra lock-down e cattivo tempo continua, dunque, la serie nera per l'isola che aveva intravisto uno spiraglio per un lento rientro alla normalità dopo il dpcm che consente ai proprietari delle seconde case di raggiungere Capri anche da fuori regione.

Collegamenti marittimi ostacolati dal maltempo anche per le isole di Ischia e Procida nel Golfo di Napoli. Il mare agitato a causa dei venti da sud/sud ovest che si prevede raggiungeranno in tarda mattinata punte di 40 nodi all'ora, hanno portato allo sospensione delle corse dei mezzi veloci attive nei giorni festivi e diverse da quelle delle navi traghetto, sia per Pozzuoli che per Napoli. Per la serata, considerate le previsioni meteo ancora negative, difficile ipotizzare il ritorno alla completa regolarità del servizio delle compagnie di navigazione.

