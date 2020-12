Mareggiata sul lungomare di Napoli, la Bcc a sostegno degli imprenditori danneggiati

Mareggiata sul lungomare, la Banca di Credito Cooperativo di Napoli scende in campo con misure finanziarie a sostegno dei ristoratori danneggiati. Il momento negativo per gli imprenditori del mondo della ristorazione napoletana sembra non finire mai. Se il Covid-19 ha creato loro nei mesi scorsi non pochi problemi, costringendoli alla chiusura forzata che ha generato gravi perdite economiche, nelle ultime ore la situazione è notevolmente peggiorata. La forte ondata di maltempo che ha flagellato Napoli nella serata di lunedì ha messo definitivamente in ginocchio le numerose attività di ristorazione sul lungomare Caracciolo. Un’inattesa e distruttiva mareggiata ha praticamente spazzato via dehors, gazebo, sedie, ombrelloni e gran parte degli arredi. E i danni, stando alle le prime stime, sono ingenti. In aiuto di bar, ristoranti e pizzerie danneggiate scende in campo la Bcc Napoli. Il presidente Amedeo Manzo (nella foto) ha infatti annunciato in queste ore misure a favore di imprenditori e dipendenti. «Ieri sera la forza del mare ha distrutto tutti i ristoranti e pubblici esercizi in via Partenope - afferma Manzo - per questo metteremo a disposizione degli imprenditori colpiti un plafond per la ristrutturazione dei locali e dei dehors». I finanziamenti, a tasso agevolato, saranno di importo fino a 150mila euro chirografario fino a 72 mesi con preammortamento di 12/24 mesi. «Nonostante questo sia un momento difficile, le banche di comunità vivono le gioie ma anche i dolori delle comunità. Noi siamo presenti e speriamo di superare tutti insieme queste difficoltà», ha concluso il presidente della Bcc Napoli.

