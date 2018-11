Metrò Napoli, nasce il Museo aperto: l'arte andrà anche in periferia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Novembre 2018, 07:00

Otto aziende sono pronte a correre in soccorso delle Stazioni dell'Arte della Metropolitana di Napoli che rischiano di scivolare nel degrado, schiacciate dalle difficoltà economica dell'Anm che le gestisce.Il progetto, l'avete letto in anteprima sul nostro giornale, prevede la creazione di un vero e proprio museo diffuso, il Mam, Museo Aperto Metropolitana, tramite le concessione delle opere d'arte per 12 anni a una costituenda Fondazione: l'idea è un copyright di Ennio Cascetta, oggi presidente di Metropolitana di Napoli Spa, che ha coinvolto Coopculture, Gesac, Ansaldo STS, Ferrarelle, Laminazione sottile, Metropolitana Milanese Spa, MSC crociere. Verrà creata una fondazione che si occuperà del Museo: Investimento iniziale di un milione e mezzo, con ottocentomila euro da destinare all'acquisto di nuove opere e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche.